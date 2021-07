Ardita: "Di Grando cambiamento solo gli spostamenti anomali delle cubature" - Terzo Binario News

La spiaggia per disabili gliel’ho proposta per 4 anni ma la sua priorità è il cemento”

“Per 4 anni ho invitato il sindaco Grando a realizzare le passerelle per i diversamente abili per raggiungere la spiaggia ed il mare di Ladispoli.

Ma per lui la priorità è solo il cemento, addirittura gli avevo anche indicato dove trovare i fondi nel bando della rigenerazione urbana del Ministero Interno con il progetto pista ciclo pedonale con arredo urbano nel lungomare da Torre Flavia a Marina di San Nicola con la realizzazione di passerelle che collegavano spiaggia e mare.

Purtroppo mi ero illuso del sindaco del Grando cambiamento che diceva in campagna elettorale NO al cemento: basta girare via Palermo, via Ancona, via Taranto, Via Oneglia, via Trieste che troviamo piccole case buttate giù dove sono stati costruiti all’improvviso palazzi di 3 o 4 piani con spostamenti anomali di cubature”.

Giovanni Ardita