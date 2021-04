Ardita deluso: "Il Grando cambiamento è stata la concorsopoli di Ladispoli con il Pd" - Terzo Binario News

“Commissione speciale in comune per verificare la legalità di tutte le procedure adottate nelle gare di appalto e nei bandi di gara”

“Non credevo mai di poter commentare una pagina cosi triste per il nostro comune “Ladispoli”, al centro dello scandalo Concorsopoli insieme al comune di Allumiere, in quanto i tre commissari dei concorsi incriminati, due sono funzionari del nostro comune e un collaboratore di vecchia data.

Il gruppo di Fratelli d’Italia oltre a dichiararsi estraneo a tutto quello accaduto, seguiamo la linea politica del gruppo regionale di FDI che attraverso la nostra consigliera regionale Chiara Colosimo ha presentato un’interrogazione dettagliata, che oggi ha già prodotto il risultato delle dimissioni del Presidente del Consiglio Regionale del PD Buschini.

Imbarazzante aver letto due pagine dell’interrogazione relative al nostro comune sia per i legami dei nostri funzionari vicini al PD come sottolineato dalla testata nazionale Repubblica con il Concorsone di Allumiere che ha visto coinvolti numerosi consiglieri regionali e Comunali di Roma del PD dei 5 stelle e della Lega.

Corre l’obbligo per la trasparenza e per difendere l’immagine di impiegati e funzionari che da anni lavorano seriamente e con professionalità del nostro comune chiedere chiarimenti al primo cittadino, in base a quale principio sono stati accolti i contratti part-time ai due funzionari, che a sentir molti impiegati del comune avevanoun riconoscimento eccessivo come posizioni organizzative ma risultavano fantasmi per il nostro comune e trascorrevano il part-time nei comuni di Allumiere e Tivoli.

Certo quello che è emerso al comune di Civitavecchia ha un qualcosa di simile a Ladispoli, rapporti di amministrazioni che avevano rapporti con l’ASP Finance e la Confservizi, corre obbligo di chiedere di costituire una commissione speciale in comune per verificare la legalità di tutte le procedure adottate nelle gare di appalto e nei bandi di gara, le nostre due interrogazioni che presenteremo la sera dell’8 aprile seguono la linea politica di quanto ha presentato al consiglio regionale tutto il gruppo di FDI e le successive dichiarazioni del capo gruppo alla camera on. Francesco Lollobrigida e la nostra Presidente Giorgia Meloni, chiarezza e trasparenza su questi concorsi e chi ha sbagliato paghi.

Conclude il guerriero della destra, fin dal principio ho chiesto al sindaco di dare un segnale forte di discontinuità e di grando cambiamento alle precedenti amministrazioni, purtroppo non solo non sono stato ascoltato, ma ha voluto per sua scelta confermare un segretario generale provenienza PD filo Minnucci, e tre funzionari che sono al centro dello scandalo concorsi area PD e anche altri dirigenti sempre legati al passato politico della sinistra e del PD.

Un sindaco eletto con le liste Lega e Fratelli d’Italia oggi non doveva cadere nell’errore politico di trovarsi al centro dello scandalo del Concorsopoli con la compagine del PD, risultato e che va a svanire il sogno del grando cambiamento.

Sono curioso di vedere se il sindaco si presenterà al consiglio comunale dell’8 aprile per far capire all’elettorato di centro destra che cosa c’entriamo noi con questo grando scandalo del PD e di Zingaretti”.

Giovanni Ardita Consigliere Comunale FDI