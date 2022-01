Ardita: "Dal Viminale oltre 3 milioni per il Castellaccio dei Monteroni" - Terzo Binario News

Il finanziamento chiesto nell’ambito dei progetto di Rigenerazione Urbana

Gongola il consigliere Fdi Giovanni Ardita per l’arrivo – il 31 dicembre 2021 – del finanziamento che servirà a ristrutturare il Castellaccio dei Monteroni.

Una cifra consistente quella che ha stanziato il Viminale perché si tratta 3,1 milioni di euro derivanti dai progetti di Rigenerazione Urbana.

“Dopo Torre Flavia lo Stato finanzia la riqualificazione del Castellaccio dei Monteroni con 3.154.000 euro attraverso la legge rigenerazione urbana bando del Ministero dell’ Interno bando DPCM 21.01.2021.

Posso solo che esprimere soddisfazione dichiara il consigliere comunale Giovanni Ardita di FDI, iniziamo il 2022 dando una notizia importante per la nostra città perché andremo a recuperare e riqualificare un altro simbolo storico ed archeologico della nostra città dopo anni di battaglie che sono servite per liberare il Castellaccio dei Monteroni da chi lo gestiva maldestramente ottenendo finanziamenti senza far alcun lavoro.

Il 2022 è un anno importante, dobbiamo avere obbiettivi importanti per la crescita della città, da raggiungere con i fondi del PNRR la realizzazione di progetti ed opere importanti per il territorio che daranno sviluppo lavoro e servizi per tutto il comprensorio.