Ardita: ""Contributi a fondo perduto per tutte le asd, eco le procedure" - Terzo Binario News

“Contributi a fondo perduto per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche. Domande da presentare al Dipartimento dello Sport entro il 30 novembre. Dal 1 dicembre la seconda sessione ridotta a 800 euro mensili che scadrà il 10 dicembre”.

Ad annunciarlo è il consigliere comunale Giovanni Ardita, da sempre vicino al mondo dello sport e alle associazioni sportive locali, che spiega come si tratti di una buona opportunità per tutte le associazioni sportive dilettantistiche e tutte le società sportive del territorio di tutte le discipline sportive, per ottenere contributi a fondo perduto per recuperare una parte delle spese di locazione, requisito essenziale le ASD /SSD dovranno essere iscritte al registro del CONI/CIP, essere affiliate ad un organismo riconosciuto dal CONI (federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva), essere titolare di un contratto di locazione non abitativo per richiedere il contributo per la locazione, non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione erogati nel 2020 e 2021 e soprattutto svolgere all’interno dell’impianto , per il quale si chiede il contributo, una delle attività sportive riconosciute dal CONI e dal CIP. Termine di scadenza delle domande prima sessione dal 22 novembre al 30 novembre e seconda sessione di domande dal 1 dicembre 2021 al 10 dicembre 2021.

“Il Dipartimento dello Sport promuove questa iniziativa, conclude il consigliere di FDI Giovanni Ardita, in quanto con la copertura di fondi da assegnare ai beneficiari di 50.000.000,00 di euro a sostegno delle associazioni sportive o società sportive dilettantistiche, misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici decreto Sostegni connesse all’emergenza Covid -19 per andare incontro alle spese sostenute dalle associazioni sportive in questo periodo di crisi e di economie che sono mancate a causa della chiusura degli impianti e la limitazione causa Covid”.

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli