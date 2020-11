Ardita: "Basta consigli comunali con la sola maggioranza" - Terzo Binario News

L’esponente Fdi invita i capigruppo a trovare un accordo affinché l’opposizione torni fra i banchi o almeno in videoconferenza

“Si deve ripristinare la democrazia”. A sostenere la teoria Giovanni Ardita. Il consigliere si autodefinisce “il più votato della storia comune di Ladispoli e sono anche consigliere anziano della lista di Fratelli d’Italia”.

“Nell’ assise, ognuno di noi deve tornare a svolgere il proprio ruolo di consigliere comunale nel rispetto del proprio mandato elettorale perché votato dai cittadini.

Auspico che nella prossima riunione dei capogruppo si decida con un punto di incontro come poter svolgere i prossimi consigli comunali, in un consiglio composto da consiglieri di maggioranza e di opposizione.

Perché l’ amministrazione comunale è composta dalla parte dei consiglieri di maggioranza che governa e da consiglieri comuni di opposizione che hanno il diritto di controllare l’operato della maggioranza. Decidessero in che modo svolgere i prossimi consigli comunali o in aula o in videoconferenza ma urge la necessità di ripristinare un’assise composta da consiglieri di maggioranza e di opposizione nel rispetto dei propri ruoli”.

Giovanni Ardita