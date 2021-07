Ardita: "Arriva prima il green pass che i display nelle stazioni di Ladispoli e Marina di Cerveteri" - Terzo Binario News

“Anche sotto il sole cocente torna a ruggire il leone della destra, pronto in trincea a sfidare le amministrazioni e gli amministratori per portare avanti battaglie sul sociale e sui servizi, a tutela del territorio e della collettività.

Da sempre il riferimento per molti pendolari, gli hanno tolto ingiustamente la delega dei pendolari, nonostante lui avesse lavorato bene, ed egli non dice mai no a quei pendolari che gli fanno notari dei disservizi, la stazione sporca con il disagio dei barboni, l’attraversamento selvaggio dei binari, il treno rumoroso della notte, Ardita è sempre in prima liea instancabilmente.

Dopo aver ricevuto numerose lamentele dei cittadini che mi hanno fatto osservare che solo alla stazione di Ladispoli i diversamente abili sono obbligati a pagare 1 euro per andare al bagno, e mi diceva un signore che nelle altre stazioni i disabili non pagano, a questo punto ho fatto la mia ricerca e passando tra la stazione di Roma S.Pietro, Roma Trastevere, Roma Ostiense e Roma Tiburtina è vero in tutte le stazioni di Roma il servizio assistenza ai bagni lascia passare con la carrozzina le persone disagiate aprendo il tornello senza pagare, io credo che sia noi con la stazione di Ladispoli che marina di Cerveteri per la mancanza del servizio di assistenza obblighiamo i diversamente abili a pagare, questo è sicuramente una ingiustizia sociale a cui tocca porre rimedio, e su questo mi riservo di scrivere a RFI perché una soluzione va trovata.

Altro problema che mi è stato evidenziato in questi giorni dai pendolari, “Ardita lo sa che con l’orario estivo sarà soppresso il primo treno delle 4.56? Assurda questa decisione. Ma io dico a quell’ora non c’è nemmeno un bus che porta a Roma, ma volete togliere un treno cosi importanti per l’utenza? Ma se c’era da tagliare un treno solo per il periodo estivo Trenitalia poteva sperimentare per una volta ed 1 anno di toglier il treno rumoroso della notte, quei 30 /45 giorni utili alle famiglie che la notte non riescono a dormire con le finestre aperte per il rumore del treno che rimane acceso la notte,

In questi giorni circola voce del Green Pass che potrebbe essere richiesto per i treni, io credo più sui treni a lunga percorrenza, comunque è arrivato prima il green pass che i display monitor che attendono i binari di Ladispoli e marina di Cerveteri da più di 2 anni, ma sta appalto da dove se lo sono aggiudicato conclude ironicamente Ardita” da Dubai?”

Giovanni Ardita

Consigliere Comunale FDI

Comune di Ladispoli