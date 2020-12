Ardita ad Ascani: "Bravo, impegno bipartisan per Ladispoli" - Terzo Binario News

“Devo riconoscere a Federico un impegno sul territorio che va oltre i colori politici, ha dimostrato con i fatti di aver fatto il massimo per cercare di risolvere il parere dell’ area metropolitana su un’importante struttura ricettiva turistica che doveva sorgere sull’Aurelia a due passi da Cerveteri e Ladispoli.

Lo Sport Hotel a 4 stelle una vera opportunità di lavoro per i giovani studenti che escono dalla scuola alberghiera di Ladispoli, ma soprattutto un albergo di 108 camere per Ladispoli e a due passi dall’ ingresso di Cerveteri dove non esiste neanche un albergo ad una stella.

Con il nuovo anno ci dobbiamo impegnare tutti insieme per acquisire l’immobile ex scuola di ragioneria e alberghiero immobile dell’ ex Provincia di Roma attuale Area Metropolitana perché potrà divenire una vera opportunità per creare degli alloggi popolari o Social Housing per famiglie bisognose di Ladispoli, che oggi più di prima hanno bisogno di aiuto per avere una casa.

Non dimentichiamo chi è in cassa integrazione o ha perso il lavoro, la politica deve pensare anche a loro, dalla parte dei più deboli ci dobbiamo essere sempre, e non solo a due mesi dalle elezioni”.

Giovanni Ardita