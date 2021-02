"Cartellino rosso per Arcuri": flash mob al Pantheon - Terzo Binario News

Flashmob del gruppo “Cartellini Rossi” al Pantheon in piazza della Rotonda a Roma, per chiedere a gran voce al presidente del Consiglio Mario Draghi di allontanare il super-commissario Domenico Arcuri prima della fine naturale del suo mandato prevista a fine marzo.

“La protesta dei Cartellini Rossi, sempre pacifica, democratica, ma decisa e risoluta, esattamente come le precedenti manifestazioni del gruppo che aveva chiesto le dimissioni dell’ex presidente Conte con una corposa manifestazione di piazza nel maggio scorso”.



“La protesta – secondo gli organizzatori – è nata per dare voce a tutti gli italiani stufi di vedersi sottrarre milioni di soldi pubblici per mascherine cinesi carissime, banchi con le rotelle rifiutati da tutti i presidi delle scuole d’Italia, perché inutili e non funzionali, padiglioni primule per la vaccinazione che costano 450milioni di euro (come un appartamento in centro), materiali di protezione mai arrivati, siringhe pagate 3 volte il prezzo corrente di mercato”.

“Il governo dia subito un segnale forte e licenzi il commissario Arcuri – dichiara Daniele Giannini, consigliere della Lega alla Regione Lazio – che ha gestito male i fondi per l’emergenza Covid e si faccia subito chiarezza sugli appalti riguardanti le mascherine”.