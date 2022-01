Archeologia, domenica visita guidata alle Aquae Caeretane di Pian della Carlotta - Terzo Binario News

Il sito archeologico delle Aquae Caeretane a Pian della Carlotta offre, anche in inverno, la sua preziosa testimonianza di storia e cultura. Nuova Acropoli Ladispoli, perciò, ha organizzato per domenica 16 gennaio una visita culturale presso questo meraviglioso complesso termale romano, appena fuori dai consueti itinerari turistici.

Si avrà modo di vedere il calidarium, il tepidarium, i sedili in marmo perfettamente conservati, e ancora tessere di mosaici, tubi di adduzione (fistule) e trapezofori…Un luogo davvero unico e suggestivo, che visiteremo grazie a Roberto Della Ceca e ai volontari del GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite), impegnati nel mantenere il sito fruibile.

L’acqua è la regina di questo luogo, necessaria per la vita dell’uomo, nei rituali di igiene e di purificazione (non solo fisica), e come elementodi forza: ecco perché era spesso associata (da etruschi e romani) a Giove e ad Ercole, detto appunto Ercole delle fonti, come proprio le Aquae Caeretane ci testimoniano.

L’appuntamento è dunque domenica 16 alle ore 10:30 presso il parcheggio del Maury’s di Ladispoli in via Glasgow 60, oppure alle ore 11:00 presso il sito archeologico (su maps cercare https://goo.gl/maps/2uKDseGigJEdEt9t5)

Per la visita, si consiglia abbigliamento comodo e adeguato alla stagione, pranzo al sacco, contributo libero e prenotazione al numero 348 5656113 o via mail scrivendo a ladispoli@nuovaacropoli.it