"Ar Cavaliere nero...": murale dedicato a Gigi Proietti, l'opera su Viale Jonio - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

“Ar Cavaliere nero…”. La morale è nota a tutti: non bisogna rompere le scatole, diciamo così. Questo il messaggio apparso, su viale Jonio, accanto al murale dedicato a Gigi Proietti, l’attore romano deceduto il 2 novembre. Ieri, domenica 8 novembre, è terminata l’opera di street art, forgiata sia con bombolette spray si con la pittura a pennello, che è stata firmata da Anna Maria Tierno, in collaborazione con ‘Arte e Città a Colori‘.

“L’omaggio di ‘Arte e Città a Colori’ al grande Gigi Proietti – ha detto Franco Galvano, presidente dell’associazione -lo vogliamo ricordare con il suo sorriso e per averci fatto tanto ridere. Lo ricordiamo nel quartiere Tufello dove ha vissuto parte della sua vita. Un grazie all’artista Anna Maria Tierno che l’ha rappresentato mirabilmente”.

Un’altra dedica che si è aggiunta a quella presente al Trullo. In quest’ultima occasione, come raccontato da Terzo Binario, il lavoro – che è possibile vedere in via del Trullo, all’ottavo lotto – ha visto insieme Mario D’Amico e Manuela Merlo. Ovvero PaT (Pittori anomini Trullo) e Uman art.