Aquae Tauri, la Giunta di Civitavecchia dice sì all'avviso pubblico per valorizzare i luoghi della Cultura del Lazio - Terzo Binario News

“Un particolare grazie al Sindaco Ernesto Tedesco, all’assessore Manuel Magliani e a tutta la giunta comunale per la delibera del 28 luglio in cui il Comune di Civitavecchia partecipa all’avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della Cultura del Lazio.

Ha approvato il progetto di “intervento di valorizzazione dell’area archeologica di Aquae Tauri“

Un grazie anche ai membri del Comitato tecnico scientifico che hanno proposto e redatto il progetto: Dottoressa Rossella Zaccagnini della Sovrintendenza Archeologica, i professori Stasolla e David, l’architetto Enza Evangelista coordinatrice.

Civitavecchia crede in Aquae Tauri Luogo del Cuore di tutti i Civitavecchiesi!”

Enrico Ciancarini