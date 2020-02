“Aquae Tauri: da sogno a luogo del cuore Fai”: appuntamento nell'aula Pucci - Terzo Binario News

Una mattinata per conoscere meglio un gioiello del territorio e prendere coscienza delle sue enormi potenzialità turistiche. È quella in programma mercoledì 5 febbraio, quando l’aula Pucci di Palazzo del Pincio ospiterà il convegno “Aquae Tauri: da sogno a luogo del cuore Fai”. Sarà l’occasione per aggiornare la città sulle sensazionali scoperte archeologiche avvenute, che hanno incontrato un grande interesse sia a livello accademico che culturale. E a proposito di quest’ultimo, sarà anche l’occasione per la presentazione alla città del neonato Gruppo Fai di Civitavecchia.

I lavori prevedono alle 9.30 l’apertura, affidata al Sindaco Ernesto Tedesco, cui seguiranno i saluti dell’assessore ai Beni monumentali Manuel Magliani e della presidente della Commissione Cultura, Simona Galizia. Interverranno poi Rossella Zaccagnini (Sabap per l’Area metropolitana di Roma, l’Etruria meridionale e la provincia di Viterbo), Gabriella Sarracco (presidente Fondazione Cariciv), Enrico Ciancarini (presidente Società Storica Civitavecchiese), Stefano De Togni (Università di Bologna, responsabile del cantiere archeologico), Giuseppe Morganti (presidente Fai Lazio e capo delegazione Roma). Modera Daniele Di Giulio (capogruppo Fai di Civitavecchia).