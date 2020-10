Apre il Centro di Riuso di Csp a Civitavecchia - Terzo Binario News

Da alcuni giorni, CSP ha reso operativo il “Centro di riuso” presso l’Ecocentro comunale di Civitavecchia. Tutti i cittadini, che vorranno, potranno così prendere visione dei beni conferiti all’Ecocentro ma ancora in ottime condizioni e quindi in grado di poter essere utilizzati.

Tantissimi e variegati i beni attualmente disponibili: biciclette per bambini, passeggini, culle, giocattoli, quadri, attrezzi per la casa ed il tempo libero, mobili, vernici, ecc.

CSP presenterà ai Signori utenti una quotidiana proposta relativa ai beni conferiti, ancora utilizzabili e disponibili all’Ecocentro. Tali beni saranno visionabili sulla pagina facebook e sul sito internet aziendale, sotto la voce “Centro del Riuso – CSP srl”.

L’Azienda, nella attribuzione dei beni, cercherà di riconoscere priorità ad Associazioni, Onlus ed Enti no Profit, ma ogni singolo cittadino potrà ritirare ciò di cui avesse bisogno presentandosi presso l’Ecocentro con l’indicazione precisa del bene, portando la foto scaricata dalla pagina facebook di CSP oppure semplicemente mostrando la foto direttamente dal proprio smartphone.

L’Ecocentro è aperto tutti i giorni dalle 7:40 alle 14:00 in Via Alfio Flores, 15, in zona industriale.

Il Presidente del Cda, avv. Antonio Carbone: << L’iniziativa si inserisce perfettamente nelle attività di miglioramento del servizio di igiene urbana. Con il centro del riuso, CSP offre, infatti, un importante servizio ai cittadini, offrendogli in omaggio beni e prodotti, spesso praticamente nuovi, che hanno cessato la loro funzione presso alcune famiglie e che invece possono essere utili per altre. Riutilizzare tali prodotti – prosegue l’Avv. Carbone – permette poi alla collettività di limitare il conferimento in discarica, con una limitazione della spesa collettiva e soprattutto con un significativo miglioramento ambientale. Sono convinto che i civitavecchiesi ci aiuteranno in questo compito, con la loro proverbiale generosità >>.

La CSP – attraverso i responsabili della area comunicazione – rimane disponibile per una eventuale collaborazione finalizzata ad informare e promuovere i cittadini attraverso una rubrica periodica nella quale poter “presentare” e fornire informazioni sui beni disponibili presso il “centro del riuso”. Per maggiori informazioni scrivere una email all’indirizzo segreteria@civitavecchiaservizipubblici.it .

Civitavecchia Servizi Pubblici srl