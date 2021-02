Apre domani l'ambulatorio infermieristico di Trevignano Romano - Terzo Binario News

Aprirà domani sabato 13 febbraio l’ambulatorio infermieristico presso il comune di Trevignano Romano.

La sede è in via B. Francesconi 1 presso il centro polifunzionale dell’area in utilizzo al centro anziani Anselmo Cecconi. L’orario sarà il sabato dalle 11 alle 13.30

L’ambulatorio infermieristico è un servizio sanitario assistenziale inserito nel comune di Trevignano.

È organizzato e gestito da infermieri ed è stato attivato allo scopo di rispondere ai bisogni assistenziali del cittadino attraverso l’erogazione delle prestazioni infermieristiche.

Inoltre fornirà la cittadinanza un punto di ascolto sanitario che faciliterà l’orientamento e l’accessibilità ai servizi sanitari per garantire la presa in carico dei cittadini attraverso la continuità assistenziale tra ospedale e servizi sanitari territoriali come gli ambulatori consultori e medici di medicina generale e servizi Domiciliari.

Le prestazioni erogate presso l’ambulatorio infermieristico sono:

terapia iniettiva, rilevazione della pressione, rilevazione della glicemia, medicazioni, rimozione dei punti di sutura delle ferite chirurgiche, gestione cateteri vascolari, sostituzione catetere vescicale, istruzioni alle tecniche di somministrazione di terapia farmacologica e nutrizionale, istruzione educazione all’auto gestione delle stomie digestive e respiratorie, istruzioni e autocontrollo della glicemia, consulenza e informazione in materia di educazione alimentare, orientamento all’accesso dell’utilizzo dei servizi sanitari pubblici, consulenza e informazione in materia di prevenzione cura e mantenimento del livello di salute e autonomia.

Come si accede?

Il cittadino può rivolgersi direttamente all’ ambulatorio infermieristico per usufruire delle prestazioni quali i rilievi della pressione, la rilevazione della glicemia capillare o per ricevere informazioni di natura educazionale, preventiva e gestionale

Sarà accolto e assistito da un infermiere di riferimento.

Per tutte le altre prestazioni sopra elencate è necessaria la ricetta medica.