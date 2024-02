Approvazione dei Peba a Ladispoli, il plauso del Parco degli Angeli • Terzo Binario News

“Abbiamo preso atto con soddisfazione che il Comune di Ladispoli sta procedendo con il Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche, uno strumento indispensabile per poter pianificare la realizzazione di opere per la mobilità di chi ha limitazioni funzionali per le quali la deambulazione è possibile solo con ausili “su ruota” e, non è superfluo rammentarlo, di tali opere beneficeranno anche coloro che hanno necessità temporanee e contingenti (passeggini, carrellini porta spesa, ecc.).

Ladispoli è una Città di recenti origini ed è strutturata in modo prevalentemente “squadrato” su un territorio pianeggiante, gli edifici pubblici sono di nuova concezione e quindi una serie di problematiche risultano in partenza già facili da affrontare.

Crediamo sia utile sottolineare la necessità di percorsi, oltre che privi di barriere anche “protetti” da possibili disattenzioni (usiamo benevolmente questo eufemismo) mediante chiare indicazioni della presenza di un percorso (un po’ come per le piste ciclabili), che consentano di poter raggiungere i punti nevralgici della città (ufficio postale, uffici comunali, aree mercato, ecc.) e pubblicizzare una mappa di tali percorsi senz’altro sarebbe una cosa utile per chi arriva nella nostra città.

Sull’accessibilità agli arenili si potrebbe scrivere un’enciclopedia ma sappiamo che la tematica è specificamente attenzionata da chi deve pianificare le attività “estive”, quindi ci limitiamo a ricordare che in prossimità dei punti di accesso agli arenili “abbattuti” è bene che sia riservato un adeguato numero di stalli per chi ha limitazioni certificate.

Ove lo si ritenga opportuno siamo disponibili anche per delle simulazioni che aiutino gli addetti ai lavori, con i quali dialogheremmo volentieri per fornire ogni supporto possibile perché se importante è cominciare ancora più importante è che le cose siano fatte bene e con criterio”.

Filippo Bellantone / Presidente APS Parco degli Angeli ETS