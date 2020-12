Appello dell'esercente alle istituzioni di Fiumicino: "Non giocate sulla nostra pelle" - Terzo Binario News

“Cari senatori di zona scrivo a voi, cari consiglieri regionali , per lanciare il grido d’allarme di una famiglia di commercianti che da 40 anni ha un’attività , bar pasticceria. Spero che potete portare questo grido di allarme mio e di altri commercianti al governo.

La situazione del Covid non è stata e non è semplice da gestire però noi commercianti ci siamo fidati di Voi. Nessuno di noi si sarebbe mai pensato di trovarsi in questa situazione , ma per uscirne fuori chi gestisce la situazione deve avere le idee chiare.

A marzo giustamente avete fatto chiudere tutti. A maggio siamo riaperti con il Vostro messaggio che dovevamo convivere con il virus, abbiamo investito nelle nostre attività per mettere in sicurezza noi, i nostri dipendenti e i nostri clienti. a Ottobre ci avete chiesto di fare sacrifici per poter passare un Natale “sereno”.

Ed ora scopriamo che volete farci chiudere dal 24 dicembre. Vi rendete conto che una pasticceria come o quelle note di Fiumicino hanno investito facendo un numero notevole di panettoni o pandori nella speranza di venderli tra 24 e 25 dicembre? ci sono ristoranti che hanno già fatto ordini per il 25 a pranzo visto che potevano stare aperti ? oppure tutta quella filiera che sta dietro a un ristorante che fine farà?

Non giocate con la nostra pelle, rischiate che un intero settore vada ko perchè voi non sapete gestire le vie o piazze, visto che nei nostri locali non succede nulla , tutti rispettano le normative vigenti ma fuori dei nostri negozi c’è l’anarchia perchè nessuno controlla. Perchè non utilizzare esercito e tutti i militari disponibili a controllare queste zone??

Davide