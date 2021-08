Appello dell'Avab Bracciano per coinvolgere nuovi volontari del soccorso - Terzo Binario News

Appello dell’Avab Bracciano per coinvolgere nuovi volontari del soccorso

“Vuoi dedicare il tuo tempo libero a una missione importante? Vieni con noi, Protezione civile avab odv bracciano.

Emergenze e maxi emergenze, là dove ci sono criticità, noi ci siamo.

Con noi ti formerai con corsi annuali regionali, ti preparerai al meglio per affrontare con professionalità ogni emergenza.

Ci sono 30 anni di storia su territorio locale e nazionale.

Una meravigliosa squadra che ti farà sentire non solo un collega ma parte di una grande famiglia, al fianco di tante associazioni di tutto il Lazio lavoriamo e collaboriamo.

Per iscriversi servono :

Buona volontà,

Spirito di squadra,

Serietà ,

Altruismo,

Passione,

e

Tanta voglia di essere presente là dove serve…. Il tutto si chiama amore!

Puoi chiamare o inviare un messaggio,

( presidente 3669596740…. Segreteria 3248880387)

Sarai richiamato/a.

Oppure inviare email avab.p.c@gmail.com

Avab@pec.it

Sede legale via sant’antonio 27 bracciano.

Dai 18 anni ed oltre il tuo cammino con noi sarà una meravigliosa avventura insieme ad altri operatori volontari che diventeranno parte della tua vita

Ti aspettiamo

NON Attendere oltre

NON Pensare di non essere capace

NON Pensare di non essere la persona giusta!

Noi siamo semplicemente cittadini che con tenacia e coraggio diventano

a n g e l i del s o c c o r s o”.