Appartamento occupato al Laurentino 38, lo libera Roma Capitale • Terzo Binario News

Ennesimo intervento da parte del IX Gruppo Eur della Polizia di Roma Capitale in Via Francesco Lanza, ancora ai Ponti del Laurentino 38, per sgomberare un alloggio di proprietà Ater occupato.

Gli agenti, già intervenuti in passato per denunciare gli occupanti abusivi, questa volta hanno proceduto a carico di ignoti, in quanto l’immobile oggetto di interesse, al loro arrivo, era libero da cose e persone: la porta d’ingresso risultava aperta, con evidenti segni di effrazione e con chiari segnali di inizio lavori di ristrutturazione, aspetto che ne rendeva impossibile l’utilizzo.

Gli operanti hanno così posto sotto sequestro preventivo l’appartamento, composto da tre camere, un salone, un bagno e una cucina, per poi riconsegnarlo all’Ater, che provvederà ad affidarlo agli aventi diritto.