Appartamento a fuoco in via Pieve di Cadore: 36enne arrestato per incendio doloso - Terzo Binario News

Un appartamento – al terzo piano di una palazzina – in fiamme e un 36enne arrestato per incendio doloso. È quanto accaduto giovedì 24 dicembre in via Pieve di Cadore poco dopo le 9,30.

La volante della Polizia e gli agenti del commissariato Monte Mario hanno hanno messo in sicurezza l’area ed evacuato i condomini non senza difficoltà, vista la presenza di fumo. Successivamente, insieme ai Vigili del fuoco, sono entrati nell’abitazione – nessuna persona si trovava all’interno – dove è stato riscontrato che il rogo era divampato nel disimpegno tra la camera da letto e il salotto. In casa sono state rinvenute bombolette per ricaricare gli accendini.

I poliziotti, successivamente, hanno individuato nelle vicinanze – seduto su una panchina – un 36enne con precedenti, affittuario del locale in fiamme. L’uomo, perquisito, aveva un accendino con sé. Identificato, è stato arrestato per incendio doloso.

c.b.