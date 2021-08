"Apparsi magicamente i parcheggi blu a Bracciano mentre le luci sono spente" - Terzo Binario News

“Medaglia d’oro, in epoca di Olimpiadi, al Comune di Bracciano, che in un solo giorno, a cavallo del week end del 7 e 8 agosto, ha fatto il record di velocità nel trasformare i parcheggi di via Cavour e Belvedere Borsellino da Bianchi in strisce blu, ovvero a pagamento , riducendo così tra l’altro la possibilità di parcheggiare per i residenti.

Una velocità strabiliante, un record mondiale, se si pensa che la stessa velocità non c’è nel risolvere il guasto nella vicina via Odescalchi, completamente al buio dal 12 giugno scorso, data della segnalazione alla Engie incaricata dal comune della manutenzione : la stessa Engie ha presentato un preventivo per la riparazione delle luci , ma dal 12 giugno, oggi 8 agosto rimane il buio.

A discapito della sicurezza delle persone, e delle tante ragazze e donne che la sera rientrano a casa al buio, e per ultimo bel biglietto di visita del paese, per i turisti visti caminare al buio : ma questo è un record difficile da raggiungere , non ci vuole solo il fisico anche la testa”.

Un cittadino

