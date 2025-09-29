Appalto OSS a Civitavecchia, la Marino: "Brutta situazione, pronta a incontrare i lavoratori" • Terzo Binario News

“La situazione degli OSS afferenti al servizio appaltato alla Nuova Sair è molto delicata.
Non mi sfuggono le conseguenze di scelte fatte ieri che oggi portano a questa brutta situazione e sarei davvero felice se potessimo trovare una soluzione.
Se una delegazione di lavoratori vorrà incontrare la Direzione della ASL Roma 4, sarà ricevuta per valutare ogni possibile soluzione che possa tutelare il personale attualmente in servizio”.
Così la direttrice generale della Asl Roma 4 Rosaria Marino in una nota.