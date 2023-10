Apertura una tomba etrusca inviolata nella Necropoli dell'Osteria di Vulci • Terzo Binario News

«Oggi è una importantissima giornata per la cultura della nostra regione, grazie all’apertura di un’antica tomba etrusca ritrovata ad aprile scorso nella Necropoli dell’Osteria nella città di Vulci e rimasta ancora inviolata.

La Maremma laziale e l’Etruria meridionale sono un territorio ricchissimo di arte e cultura a forte vocazione turistica che la Regione intende valorizzare sempre di più.

Siamo consapevoli che queste aree possono e devono attirare sempre più un turismo di qualità.

Per questo oggi porto il mio saluto qui non a caso, in compagnia dei sindaci di Canino, Giuseppe Cesetti, e Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli. Questi borghi sono un asset culturale fondamentale». Lo dichiara l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre, in occasione dell’apertura della tomba etrusca nella Necropoli dell’Osteria di Vulci.