Apertura straordinaria della Tomba dei Rilievi di Cerveteri • Terzo Binario News

Si comincia il 13 giugno, a seguire altre otto date fino a settembre

Un’occasione eccezionale per gli appassionati della civiltà etrusca per conoscere da vicino ed entrare nella meravigliosa e celebre Tomba dei Rilievi, la cd. “Tomba bella”, che generalmente i visitatori possono ammirare solo attraverso vetri trasparenti anti-appannamento. Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT) propone un ciclo di aperture straordinarie di uno dei capolavori assoluti dell’arte funeraria etrusca.

Le visite si svolgeranno all’interno della Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, patrimonio UNESCO, in 9 date esclusive tra giugno e settembre 2025, e saranno incluse nel biglietto di ingresso.

Nell’esperienza, i visitatori saranno accompagnati dai funzionari del PACT – il dott. Patrizio Fileri, la dott.ssa Maria Cristina Tomassetti e la dott.ssa Marina Zingarelli – che li guideranno nell’esplorazione e nella “lettura” di una “stanza delle meraviglie” normalmente chiusa al pubblico per motivi di conservazione



La Tomba dei Rilievi, datata alla fine del IV secolo a.C., è una sepoltura gentilizia appartenuta alla famiglia Matuna, una delle più illustri e potenti della città di Caere. È un sepolcro unico nel suo genere per l’eccezionale realismo degli oggetti rappresentati in rilievo, realizzati con una tecnica straordinariamente raffinata. Questi elementi che riproducono armi e utensili connessi alla sfera militare, a quella sacrificale, nonché alle più alte cariche magistratuali, rivelano non solo l’alto status socio-politico raggiunto da questa gens etrusca, ma anche la volontà dei suoi personaggi più illustri di lasciare un messaggio di continuità e prestigio per la propria discendenza.

Tuttavia, ciò che rende la tomba davvero eccezionale è il modo in cui tale messaggio viene tramandato: esclusivamente attraverso oggetti modellati in malta e appesi in modo illusionistico con chiodi di estremo realismo. Si tratta di una tecnica molto particolare, che ad oggi non é stata riscontrata in nessun’altro contesto funerario di questo periodo. La varietà e la qualità dei suoi manufatti rendono dunque questo monumento unico nel suo genere.

Le aperture straordinarie si terranno nei seguenti giorni:

– 13 giugno

– 27 giugno

– 4 luglio

– 11 luglio

– 25 luglio

– 1 agosto

– 28 agosto

– 5 settembre

– 26 settembre

L’ingresso è consentito a un massimo di 24 persone al giorno, in gruppi da 6.

Orari: 09:30 – 10:30 – 11:30 – 12:30

Ingresso su prenotazione contattando l’indirizzo e-mail

pa-certa.info@cultura.gov.it.

L’acquisto del solo biglietto di ingresso non rappresenta prenotazione.