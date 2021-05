Apertura nuovo ipermercato Emisfero al centro commerciale Leonardo - Terzo Binario News

Savills,società tra i leader al mondo nella consulenza immobiliare, insieme al Gruppo Unicomm, affermata realtà nel mondo della grande distribuzione italiana, annunciano l’apertura del nuovo ipermercato Emisfero, una nuova area commerciale che si sviluppa su circa 7.000 metri quadrati all’interno della Galleria del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino.

L’apertura dell’Ipermercato avviene a seguito del recente restyling del Centro Commerciale, che ha visto l’elaborazione di un nuovo concept in linea con i più recenti format di interazione e intrattenimento.

L’importante partnership tra Savills e il Gruppo Unicomm è un grande segnale di rilancio economico e sociale non solo per il territorio di Fiumicino ma anche per il mercato retail, a fronte degli ostacoli posti dalla pandemia.

“Il restyling della Galleria e l’apertura del nuovo Ipermercato Emisfero rappresentano sicuramente un’opportunità unica per il miglioramento della struttura, affinché diventi il centro di riferimento anche al di là del proprio territorio. In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, l’impegno ad attivarsi per rendere ancora più performanti i 28 centri commerciali attualmente in gestione porta un grande valore aggiunto sia per gli operatori del retail che per i clienti stessi, che identificano i nostri mall come molto più di un ‘luogo’ dove svagarsi e fare shopping.”dichiara Christian Recalcati, Managing Director di Savills in Italia.

Da tempo il Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino è tra le principali mete commerciali della zona, un punto di riferimento per tutta l’area ovest di Roma, grazie alla posizione all’interno di un ampio bacino di utenza.

Inaugurato il 9 novembre 2005, si estende su una superficie complessiva di oltre 100.000 mq, comprende più di 200 negozi, 6.000 posti auto e un’area food da 500 sedute con bar, pizzerie e ristoranti di ogni tipo.