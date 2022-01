Apertura dello Sportello di Ascolto ad Anguillara Sabazia e Trevignano - Terzo Binario News

Nuova apertura Sportello di ascolto e orientamento, a cura dell’associazione “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO” e “UMANITARIA TREVIGNANESE”

Con il patrocinio del comune di Anguillara Sabazia, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali, presso il centro anziani di Ponton dell’Elce, in via degli Ontani 29, dalle ore 18,30 alle ore 20,00, sarà attivo lo Sportello di ascolto e orientamento, uno spazio di ascolto gratuito per affrontare momenti di disagio, di ausilio con il sostegno di una figura esperta in materie legali e psicologiche.

Il servizio offre una consultazione finalizzata ad orientare i cittadini.

A chi è rivolto?

Può richiedere un colloquio ogni persona che sente la necessità di:

• avere uno spazio per esprimere le proprie difficoltà e per trovare l’ascolto di un professionista competente;

• avere chiarimenti su problemi quotidiani che sono riconducibili a situazioni di disagio;

• ricevere informazioni relative ad altre figure professionali sanitarie, per supportare la persona e creare possibilmente un intervento di rete.

• Informazione e assistenza sulle pratiche amministrative riguardanti ad esempio il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, il ricongiungimento familiare, l’acquisizione della cittadinanza, la richiesta di asilo politico, etc;

• Mediazione nei rapporti fra immigrati e pubblica amministrazione, con interventi a sostegno di coloro i quali hanno difficoltà nel far valere i propri diritti nei vari uffici competenti come le questure, le prefetture, lo sportello unico Sportello unico per l’Immigrazione, la Commissione nazionale per i diritti d’asilo, l’INAIL, etc. e l’assistenza sui procedimenti amministrativi pendenti e non riescono ad avere notizie sui procedimenti amministrativi che li riguardano;

• Consulenza e assistenza legale nelle discipline del diritto penale, civile, internazionale e dell’immigrazione;

• Orientamento, consulenza e assistenza legale per coloro che vogliono inoltrare richiesta di asilo o per coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e umanitaria;

• Informazione, consulenza e assistenza sulle pratiche per l’acquisizione della cittadinanza italiana.

• Informazione e consulenza legale per problematiche relative al lavoro e la previdenza sociale e assistenza per la risoluzione di controversie sul lavoro, tutela dei lavoratori e dei familiari in caso di infortuni e decessi sul lavoro.

• Attivazione Spid e ausilio con i mezzi informatici.

L’attività dello sportello, attiva anche nella sede di Trevignano, preso la sede dell’associazione “Umanitaria Trevignanese”, via Mosca, 42, è sostenuta da un gruppo di esperti ed operatori con conoscenza pluridecennale nel settore, costantemente aggiornati sulla normativa vigente e la relativa giurisprudenza.

Per accedere ai servizi è necessario associarsi all’Associazione.

Per tutte le informazioni è possibile farne richiesta direttamente in associazione durante gli orari di apertura al pubblico o scrivendo all’indirizzo e-mail info@diritticittadinanza.it

Lo Sportello di Anguillara Sabazia è un progetto attivo da quattro anni, dell’Associazione “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO”, presidente dott.ssa Simonetta D’Onofrio, responsabile del servizio legale dott. Riccardo Pelliccioni, responsabile organizzativa Teresa Mingrone che può essere contattata al numero 3805211295.

Lo Sportello di Trevignano Romano è un progetto attivo da quattro anni, dell’Associazione Umanitaria Trevignanese ODV, presidente sig. Alberto Tabellini, responsabile del servizio legale dott. Riccardo Pelliccioni, responsabile del servizio psicologico Dr. Claudio Conti. Per info e appuntamenti chiamare il Sig. Alberto Tabellini al numero 393 9915867

Le date attive nelle due sedi:

PONTON DELL’ELCE

27 GENNAIO 2022

24 FEBBRAIO 2022

10 MARZO 2022

14 APRILE 2022

12 MAGGIO 2022

16 GIUGNO 2022

14 LUGLIO 2022

TREVIGNANO ROMANO

8 FEBBRAIO 2022

8 MARZO 2022

12 APRILE 2022

17 MAGGIO 2022

14 GIUGNO 2022

12 LUGLIO 2022