Aperta fino al 19 ottobre la mostra del maestro Giuliano Gentile alla Impastato di Ladispoli - Terzo Binario News

“Fino al 19 ottobre è possibile visitare la mostra del maestro Giuliano Gentile nella sala esposizioni della biblioteca comunale di Ladispoli. Un artista di fama nazionale che propone dipinti particolari che emanano colore e voglia di vivere”.

Le parole sono del delegato comunale all’arte Filippo Conte che ha presentato l’evento che ha aperto ufficialmente le mostra di pittura per la stagione autunnale.

“E’ un onore per la nostra città – prosegue il delegato Conte – ospitare la mostra di un artista celebre come Giuliano Gentile che ha sempre avuto un rapporto affettivo con Ladispoli. Invitiamo i cittadini a visitare l’esposizione dal titolo La ciocca dei capelli dove è possibile scoprire un pittore unico nel suo genere che segue una linea molto personale che lo ha condotto ad allestire centinaia di mostre in Italia ed all’estero. Sono dipinti che sprigionano una grande creatività”.

La mostra, patrocinata dall’assessorato alla cultura, si può visitare tutti i giorni nella biblioteca comunale di Ladispoli.