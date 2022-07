"Aperijazz al tramonto", sulla terrazza di piazza Mazzini a Tarquinia: sabato inizia il pianista Bravo • Terzo Binario News

La splendida terrazza di piazza Giuseppe Mazzini all’ombra di palazzo Vitelleschi, nel centro storico di Tarquinia, per ammirare i tramonti sul mare. La musica a riempire di note l’atmosfera.

Degustazioni di sfiziosi piatti e dissetanti aperitivi. Sono gli ingredienti di “Aperijazz al tramonto”, la rassegna musicale organizzata dal ristorante Arcadia, nell’ambito di WeTarquinia, il progetto di promozione e valorizzazione della cittadina tirrenica e del suo territorio.

Tre concerti, con l’esibizione di affermati cantanti e musicisti del panorama jazz italiano ed estero.

Primo appuntamento il 10 luglio con il trio guidato da Alessandro Bravo, pianista che ha suonato in prestigiose rassegne e vanta collaborazioni con musicisti jazz italiani e internazionali e l’incisione di numerosi dischi. Il 24 luglio toccherà al trio con Filippo Bianchini, sassofonista con numerosi dischi all’attivo, concerti in importanti festival e rassegne in Italia e all’estero e collaborazioni con musicisti jazz italiani e internazionali. A concludere, il 7 agosto, salirà sul palco il trio di Matteo Cidale, batterista spezzino dalla carriera ricca di collaborazioni, pubblicazioni di dischi e partecipazioni a festival e rassegne italiani. Per tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0766 855501 o il 348 2526330.

Domenica si comincia col pianista Alessandro Bravo, alle 20,30.

Bravo, che per l’occasione si esibirà in trio, inizia la carriera artistica nel 1998, vincendo la borsa di studio ai corsi invernali di Siena jazz. Ha suonato in prestigiose rassegne come Umbria jazz, Villa Celimontana (Roma), Jazz in allen (Monaco), Casa del jazz (Roma), Tokyo jazz festival, e in importanti jazz club quali Alexander Platz (Roma), Lapalma (Roma), Music Inn (Roma), La Fontaine (Parigi), Jazzhaus (Heidelberg) e Auditorium Parco della Musica Roma.

Ha al suo attivo nove dischi di cui uno registrato dal vivo da radio all’European jazz contest di Bruxelles. Ha suonato con Aldo Bassi, Fabrizio Bosso, Ettore Fioravanti, Paolo Fresu, Maurizio Giammarco, Andy Gravish, Joy Garrison, Gabriele Mirabassi, Antonello Salis, Miroslav Vitous e Francesco Bearzatti. Alcune sue incisioni sono state pubblicate in prestigiose compilation e sono state trasmesse da radio italiane e internazionali. È titolare di cattedra jazz al conservatorio “Nicola Sala” di Benevento e docente di pianoforte jazz al conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia.