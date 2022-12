Apache e Luna, non sono cani piccoli e si meriato anche grande amore • Terzo Binario News

Abbiamo chiamato APACHE questo cucciolo di taglia grande nato 10.5.2022.

E’ stato accalappiato a Malgrate Lc E’ buono, gentile e affettuoso.

APACHEE’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZAVenite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00 Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto Codice Fiscale: 97441440159

Luca, sopra Apache

Poi c’è LUNA, anche lei non è il cane formato tascabile che tutti cercano ma una cagnotta di solo 1 anno equilibrata , educata in casa, abituata ai bimbi piccoli

LUNA HA URGENTE BISOGNO DI RITROVARE STABILITÀ

Si trova a Spresiano (TV)

3927476763 Roberto