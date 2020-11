Anzio, intervento dei Vigili del fuoco in un negozio di via Ardeatina - Terzo Binario News

Alle 14 di martedì 17 novembre la Squadra dei Vigili del fuoco (23A) di Anzio con l’ausilio di un’autobotte e il TA6 sono intervenuti nel Comune di Anzio, in via Ardeatina, per domare le fiamme che hanno interessato un negozio di articoli per la casa e oggettistica, gestito da cinesi. Nel locale è stato avvertito un forte e acre odore, con fumo visibile anche dall’esterno. Non ci sono intossicati.

Sul posto anche la Polizia. Secondo una prima ricostruzione, sembra che sul tetto fossero in corso dei lavori di posa della guaina.