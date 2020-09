Anzio: aggredito poi rapinato di cellulare e sessanta euro - Terzo Binario News

Nella tarda serata di giovedì scorso gli agenti del commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari, sono intervenuti nella zona dell’ex Pretura per una segnalazione di rapina. Sul posto è stata trovata una persona a terra, con una ferita al volto. La vittima, un cittadino magrebino, ha raccontato di essere stato aggredito e rapinato da due persone che gli avevano asportato il telefono cellulare e la somma di 60 euro.

Sulle tracce dei due rapinatori, i poliziotti sono riusciti a bloccarne uno che, nel frattempo, si era nascosto sotto un’autovettura all’interno di un garage sotterranei di piazza Dante Zemini. Identificato per T.B., 31enne del Mali, è stato riconosciuto dalla vittima e sottoposto a Fermo di Polizia Giudiziaria per rapina aggravata in concorso, in attesa di convalida. Si ricerca il suo complice.

Dai successivi controlli, la vittima – magrebino di 54 anni e ricoverato per un trauma cranico e frattura delle ossa nasali – è risultato destinatario di un provvedimento restrittivo per reati inerenti sostanze stupefacenti e, pertanto, sarà controllato dagli agenti della Polizia di Stato in attesa di essere condotto in carcere.