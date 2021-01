Anziano trovato morto in auto - Terzo Binario News

Intorno alle ore 16.00 è stata una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ad accorgersi di un’auto ferma a bordo strada in via Pontina, all’altezza di Via Francesco Tumiati, con il conducente accasciato sul volante.

Gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale hanno attivato immediatamente i primi soccorsi ma il personale medico, nonostante i tentativi di rianimazione, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. A perdere la vita un uomo di 83 anni, a bordo di una Opel Antara.