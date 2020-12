Anziano si spara un colpo di pistola - Terzo Binario News

Un uomo italiano di 84 anni si è sparato un colpo di pistola. Questo quanto ricostruito al momento dagli investigatori in merito all’episodio accaduto intorno alle 17,30 di sabato 26 dicembre in via Ibico, all’Axa. L’anziano è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Grassi di Ostia.

Sul posto gli agenti del commissariato Lido e del Reparto prevenzione Crimine Abruzzo. L’arma, secondo quanto appreso, era regolarmente detenuta. Per adesso sono ignoti i motivi del gesto. Indagini in corso.

c.b.