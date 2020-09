Anziano si allontana dalla Marche: ritrovato a Roma Termini dalla Polfer - Terzo Binario News

Un italiano di 76 anni, con problemi di memoria, allontanatosi dalla propria abitazione nelle Marche, è stato rintracciato dagli agenti Polfer nella stazione di Roma Termini.

L’uomo, disorientato tanto da non rendersi conto neanche dove si trovasse, è stato accudito dagli agenti che hanno provveduto a rifocillarlo ospitandolo per la notte negli uffici di polizia in attesa di rintracciare i familiari.

Il giorno dopo, il figlio giunto a Roma da Jesi, ha provveduto a riaccompagnare il genitore presso la propria residenza.