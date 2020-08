Anziano disperso a Rocca di Papa: ritrovato dai Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Anziano disperso a Rocca di Papa. Per questo motivo martedì 25 agosto – poco dopo le 17 – i Vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Laghi.

L’ uomo, un 83enne italiano , è stato prima localizzato dal personale del nucleo Saf e dalla squadra di Marino(15a) poi recuperato con elicottero Drago vf tramite manovra con verricello.

Elitrasportato all’ aeroporto di Ciampino, è stato affidato al personale del 118 in discrete condizioni di salute. L’intervento è terminato alle 21,06.