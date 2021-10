Anziano caduto a Cerenova, il Comitato di Zona: "Speriamo non serva bloccare l'Aurelia affinché qualcuno intervenga" - Terzo Binario News

“Dopo la signora che la settimana scorsa è caduta malamente per una sconnessione su un marciapiede di Campo di Mare, costatele varie lesioni e prognosi di un mese in ospedale, stamani intorno alle 10,30 a Cerenova, un anziano che proveniva dal centro commerciale in via Angelucci, è inciampato per strada nelle sconnessioni delle radici di un pino ed è caduto malamente viso in avanti.

Subito soccorso dai passanti, abbiamo provveduto a farlo rialzare e sedere su una sedia. Era in stato confusionale, dolorante e sanguinante abbondantemente dal viso, oltre riscontrare varie contusioni alle ginocchia ed alle mani.

Abbiamo chiamato il 118 e la polizia locale, entrambi giunti in pochi minuti. I sanitari hanno preso in cura l’infortunato e provveduto al soccorso, mentre la polizia locale si è occupata dei rilievi del caso.

Come in quasi tutta Cerenova, nel punto dove è avvenuto l’incidente non esiste un marciapiede e, per attraversare quello è un percorso obbligato. Sono anni che segnaliamo lo stato di pericolosità della viabilità, con strade sconnesse, incroci pericolosi e senza protezioni pedonali e la segnaletica quasi ovunque un ricordo lontano. Ma davvero per sollecitare l’attenzione di chi ci amministra a questi pericoli dobbiamo bloccare il traffico sulla via Aurelia?”

Comitato di Zona Campo di Mare