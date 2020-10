Anziani scomparsi a Rocca di Papa: le ricerche dei Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Dalle ore 2 di oggi sabato 3 ottobre – presso il Comune di Rocca di Papa, in via dei Principi – la sala operativa del Comando provinciale di Roma ha inviato diverse squadre dei Vigili del fuoco. I pompieri stanno cercando due 75enni, la cui scomparsa è stata denunciata dai loro familiari.

Secondo quanto appreso, non si hanno avute più loro notizie dal momento in cui i due anziani si sono incamminati sull’ippovia tra via dei Principi e via Sicilia.

Presenti sul posto le squadre di Marino ( 15 a ), Saf , Tas con l’ausilio dell’elicottero Eli D/57,dei carabinieri e 118 .