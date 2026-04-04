Anziana si perde a Castro Pretorio, la rintraccia la Polizia • Terzo Binario News

Vagava tra le auto in transito senza una meta precisa, attraversando ripetutamente la carreggiata senza alcuna percezione del pericolo.

È in questo scenario, carico di rischio e vulnerabilità, che, qualche sera fa, ha preso forma una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo diverso, senza il tempestivo intervento della Polizia di Stato.

A lanciare l’allarme è stato un passante, che, colpito dall’andatura incerta della anziana e dal suo stato di evidente disorientamento, ha contattato immediatamente il 1 1 2 (N.U.E.).

In pochi minuti, gli agenti del Commissariato di P.S. Castro Pretorio hanno avviato le ricerche della donna, perlustrando con attenzione l’area segnalata.

Dopo ripetuti passaggi, lo sguardo della pattuglia si è soffermato su una figura femminile nei pressi di un esercizio commerciale. La donna, in evidente stato confusionale, non era in grado di fornire indicazioni sulla propria identità né sulla abitazione di provenienza.

Compresa la delicatezza della situazione, i poliziotti hanno adottato un approccio improntato alla massima sensibilità, cercando di instaurare con lei un dialogo paziente e rassicurante.

Attraverso un lavoro progressivo e coordinato, sviluppato con accertamenti nelle banche dati e verifiche sul territorio, sono riusciti a ricostruirne l’identità, mantenendo costante assistenza alla anziana.

Gli approfondimenti hanno infine consentito di risalire al marito, ignaro dell’accaduto.

Raggiunti gli uffici del Commissariato di P.S. Castro Pretorio, l’incontro e l’abbraccio tra i due ha segnato il lieto epilogo della vicenda.

Nel frattempo, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario per gli accertamenti del caso.

L’intervento, arricchito di sensibilità e premura, è l’emblema di come l’attenzione alla persona e la capacità di gestione rappresentino un ingrediente “aggiunto” nell’azione quotidiana della Polizia di Stato.