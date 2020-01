Anziana passeggia con il cane e viene investita a Cerenova: non è grave - Terzo Binario News

Una signora anziana è stata investita stamani mentre era spasso con il cane nei pressi del complesso scolastico di via dei Tirreni.

Alla guida una donna. La ferita – come raccontano i testimoni – “è stata subito soccorsa dai passanti e dai familiari sopraggiunti, mentre l’autoambulanza del 118 l’ha accompagnata in ospedale per i controlli del caso”.

A questo proposito il commento di Enzo Musard, del Controllo del Vivcinato: “La mattina vedo troppi automobilisti scambiare le vie interne di Cerenova per una pista di F1, ANDATE PIANO..”