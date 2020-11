Anziana agitata e spaesata: soccorsa e riaffidata ai familiari dalla Polizia - Terzo Binario News

Un equipaggio della Polizia del VII Distretto “San Giovanni”, diretto da Mauro Baroni, mentre transitava in piazza dei Re di Roma, ha notato una anziana, visibilmente agitata, che si aggirava spaesata. Questo quanto accaduto lunedì 9 novembre.

I poliziotti, comprendendo da subito lo stato confusionale in cui si trovava la donna, si sono avvicinati e, cercando di tranquillizzarla, hanno tentato di capire quale fosse il suo stato di salute. Dopo alcune domande, i poliziotti sono riusciti a localizzare l’abitazione della signora, in zona Appio. Poco dopo hanno notato la presenza di una farmacia e hanno ascoltato i dipendenti, che hanno riferito di riconoscere la ‘nonnina’ ma di non sapere le sue generalità o l’indirizzo di residenza.

I poliziotti, desumendo pertanto che l’abitazione della persona soccorsa fosse lì vicino, hanno tentato di scovare il civico esatto, utilizzando le chiavi in suo possesso. Individuato lo stabile dove viveva la 92enne, gli agenti hanno contattato alcuni inquilini, i quali, riconoscendo da subito la donna, hanno indicato l’appartamento presso il quale viveva con la figlia che ha così potuto riabbracciare la madre.