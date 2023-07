"Anuman" mette a confronto 100 giovani Azzurri: "Parte da Tolfa il nuovo corso di Forza Italia" • Terzo Binario News

Ne è sicuro il suo ideatore l’on. Battlocchio. Apre la quarta edizione il segretario del partito Antonio Tajani

In un momento sicuramente delicato e di svolta per il partito di Forza Italia, dopo lascomparsa di Berlusconi, Torna domani, per la sua quarta edizione, “Anuman, la Foresta delle Idee”‘, la manifestazione che vedrà più di cento Under 25 a confronto sui temi in agenda nella politica nazionale.

L’appuntamento – dalle ore 10, al Convento dei Cappuccini di Tolfa – sara’ aperto dal segretario ‘azzurro’, Antonio Tajani, dal capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, dal coordinatore dei Giovani, Stefano Benigni, e dal sindaco di Tolfa, Stefania Bentivoglio, oltre all’organizzatore, l’onorevole Alessandro Battilocchio.

Nel pomeriggio, i ragazzi saranno protagonisti nei tavoli tematici dedicati a transizione energetica, esteri e difesa, mobilita’ e portualita’, gestione delle emergenze, riforma della giustizia, opportunita’ per gli enti locali e comunicazione istituzionale.

Tra i relatori, anche l’assessore agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti, e il deputato FI Francesco Battistoni. A chiudere l’iniziativa, lo scrittore e criminologo Gino Saladini che affronterà un tema di grande attualità: la criminalità’ nelle periferie italiane.

“Un’edizione super quest’anno” dice Battilocchio che ha pensato l’iniziativa proprio nel paese da cui, come giovanissimo sindaco iniziò la sua carriera politica che lo ha portato in Parlamento, anche in quello Europeo. “Nella “Foresta delle Idee” ci saranno oltre 100 giovani del territorio, selezionati nelle scorse settimane – continua il deputato – che si confronteranno sui temi della politica e dell’attualità. Ad aprire i lavori il vice Premier, Antonio Tajani, appena eletto all’unanimità segretario nazionale di Forza Italia. Un bellissimo messaggio di dinamismo per il nostro Partito che si proietta nel futuro. Da Tolfa parte il nuovo corso di Forza Italia”.

Nella foto del titolo, Tajani e Battilocchio col l’allora sindaco di Tolfa Landi nella scorsa edizione