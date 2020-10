Antonio Sorgentone domani in concerto a Tarquinia - Terzo Binario News

Il vincitore di Italians got talent si esibirà alle 21

Tutto pronto per il concerto evento di Antonio Sorgentone, in programma per domani sera alle 21 al teatro comunale di Tarquinia. Organizzato da Stazione Musica, Wolly e Felix e dalla Nom, l’evento voluto dal comune di Tarquinia e dall’assessore Martina Tosoni, punta al tutto esaurito, pur dovendo rispettare le normative anti covid.

Pianista e cantante che esprime e diffonde la conoscenza e l’entusiasmo per generi musicali specifici, quali il boogie woogie, il rock anni ‘50, attraverso brani swing originali e di repertorio classico (come i grandi successi di Renato Carosone o Fred Buscaglione) Sorgentone calca da anni il palcoscenico nazionale. La peculiarità di Antonio Sorgentone è il mix di carisma e bravura tecnica, che lo rendono unico nel suo genere e molto apprezzato dal pubblico dei suoi spettacoli.

I biglietti gratuiti sono scaricabili sulla piattaforma billetto al link

https://billetto.it/e/antonio-sorgentone-and-his-band-biglietti-486163