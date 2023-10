Antonio Denti di Fiumicino compie 100 anni, gli auguri dell’Amministrazione comunale • Terzo Binario News

A nome dell’amministrazione comunale ho portato i miei auguri al signor Antonio Denti, nostro concittadino, che ha raggiunto uno straordinario traguardo: i 100 anni.

Un segnale di attenzione e rispetto nei confronti di chi conserva le radici più profonde del nostro Paese e ha scritto pagine fondamentali, come si può vedere dagli occhi di gli vuole bene. Un bellissimo evento, insieme alla sua straordinaria famiglia.

Un onore per me omaggiarlo e poter scambiare qualche parola approfondita, commosso e felice di ricevere una targa e una lettera.

Gli anziani rappresentano ciò che di più importante abbiamo. Conservano le nostre tradizioni, la nostra storia, la visione di ciò che è stata l’Italia. È nostro dovere non solo rendere loro onore in queste situazioni ma lavorare affinché si creino occasioni in cui la loro esperienza e saggezza possa essere messa a disposizione della comunità. Ma anche per realizzare percorsi in cui la terza età possa trasformarsi in una risorsa soprattutto per loro stessi.

Federica Poggio, capogruppo lista civica Baccini Sindaco