Anticipato a lunedì il mercato settimanale di Ladispoli - Terzo Binario News

“Il mercato settimanale del martedì è anticipato solo per questa settimana a lunedì 4 gennaio” lo comunicano in una nota l’assessore al commercio e attività produttive, Francesca Lazzeri, ed il delegato ai mercati, Franco Pettinari.

“Lunedì 4 gennaio usciremo per 24 ore dalla zona rossa, fatto che permetterà l’apertura di tutte le attività commerciali, sempre e comunque nel rispetto delle regole dettate dal Decreto del Presidente Conte.

Se non avessimo previsto questa anticipazione il mercato del martedì si sarebbe potuto tenere ma, ad aprire sarebbero stati solo ed esclusivamente gli operatori con tabella merceologica alimentare e generi di prima necessità.

Questo avrebbe voluto dire che a lavorare sarebbero stati in pochissimi. Ci siamo quindi attivati per tempo presso gli uffici comunali, che ringraziamo – conclude la nota – e sono stati fatti tutti gli atti burocratici per permettere l’anticipazione dal martedì 5 al lunedì 4 gennaio”.