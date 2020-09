Anti-abusivismo: nel mirino le fermate metro e le aree intorno al Vaticano - Terzo Binario News

Non si arrestano gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale volti a ripristinare decoro e legalità sul territorio capitolino, con controlli mirati nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di abusivismo commerciale. Dopo le operazioni eseguite le settimane scorse, gli agenti hanno proseguito, in questi ultimi giorni, con una specifica attività di vigilanza nelle zone intorno al Vaticano, da Via della Conciliazione a Piazza Risorgimento fino a Castel Sant’Angelo, ma anche nelle vie circostanti i Musei Vaticani e le zone commerciali del quartiere Prati, da via Cola di Rienzo a Ottaviano.

Capillari verifiche hanno riguardato le fermate della metropolitana con le pattuglie del GSSU, del PICS, del I Gruppo Centro ( ex Prati e ex Trevi) che hanno eseguito interventi nel sottosuolo, per scovare e contrastare le attività illegali lungo i percorsi dei passeggeri .

Nel mirino dei controlli anche i saltafila, con blitz nelle aree maggiormente colpite dagli abusivi, come avvenuto ieri in via Ottaviano, dove 7 persone sono state sanzionate ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana, per attività di intermediazione turistica non autorizzata.

Controlli eseguiti anche nelle principali località turistiche come Colosseo, Fori Imperiali, le vie e piazze del Centro Storico, da Piazza del Popolo a Fontana di Trevi e Isola Tiberina.

Negli ultimi due giorni gli agenti hanno sequestrato circa 2mila articoli , tra cappelli, sciarpe, bigiotteria e numerosi accessori di elettronica. Molte le bottiglie d’acqua ritirate dal commercio, vendute a caro prezzo, congelate e scongelate diverse volte, aspetto che altera la conservazione del liquido, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni.