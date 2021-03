Anselmi: "Proficuo incontro con Città Metro per lo sviluppo del Centro di Formazione" - Terzo Binario News

“Questa mattina ho incontrato la vicesindaca della Città Metropolitana, Teresa Zotta, e Capitale Lavoro per affrontare alcuni nodi che riguardano il nostro centro di formazione”. Lo dichiara l’assessora ala Formazione e Lavoro, Anna Maria Anselmi.

“Il centro procederà le sue attività a gonfie vele – sottolinea Ansemi -. Abbiamo anche ottenuto l’accreditamento che ci consente di organizzare corsi per adulti: un passo molto importante che permetterà di riqualificare lavoratori non più giovani e che hanno bisogno di acquisire nuove competenze per ricollocarsi nel mondo del lavoro”.

“Abbiamo anche affrontato il nodo dei corsi e delle docenze – concluse l’assessora – con ottimi risultati. Un incontro proficuo che permetterà al nostro centro di proseguire speditamente le sue attività a vantaggio delle nostre cittadine e dei nostri cittadini”