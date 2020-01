Anpi Ladispoli per la pace in Medio Oriente: incontro venerdì alla Casa del Popolo - Terzo Binario News

“Sia la voce dei popoli più forte di quella delle armi” – sottolinea in una nota la Presidente ANPI Carla Nespolo – con riferimento alla situazione di crisi in Medio Oriente e al coinvolgimento delle potenze mondiali. In questo quadro la sezione ANPI Domenico Santi di Ladispoli e Cerveteri invita la cittadinanza a partecipare e a dibattere all’incontro che si terrà venerdì 17 gennaio prossimo alla Casa del Popolo di Ladispoli in via Rimini 10, con la parola d’ordine “Vogliamo venti di pace”. L’appuntamento è per le ore 17,30.

Interviene il dr. Fabio Alberti della Ong. “Un ponte per,”già relatore del convegno organizzato dalla nostra sezione sull’invasione turca della Siria e dell’esodo del popolo curdo. “E’ il momento di un’ampia e unitaria mobilitazione per la pace e per richiamare tutti al rispetto del diritto internazionale e delle norme più elementari che regolano i rapporti fra gli Stati e la convivenza stessa della comunità umana.” Ci associamo alla Presidente Nespolo nell’auspicio che “ l’UE, troppe volte reticente, divisa e per ciò stesso sostanzialmente ininfluente, assuma una posizione chiara e determinata e svolga un ruolo autonomo e responsabile per garantire la pace in Medio Oriente e nel mondo”. Il partigiano Sandro Pertini che poi divenne Presidente della Repubblica, nel nome della distensione ammoniva: “Si svuotino gli arsenali si riempiano i granai”. Quel monito, apparentemente semplice ma carico invece di implicazioni politiche e sociali, purtroppo disatteso nel tempo, è oggi più che mai attuale. Va ricercata una soluzione, va scongiurato con tutto l’impegno possibile che l’ennesima spirale di violenza si allarghi a macchia d’olio con conseguenze nefaste per tutti. Non possiamo alzare le mani in segno di resa o di indifferenza di fronte a“passività, inazione e paura che sono soltanto il modo migliore per permettere a forme di potere, organizzazioni e regimi spregiudicati di fomentare ambizioni di dominio”. Vi aspettiamo venerdì 17 alla Casa del Popolo di Ladispoli per uno sguardo d’insieme, di approfondimento sul Medio Oriente. Sezione ANPI Ladispoli Cerveteri