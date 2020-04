Anpi Fiumicino sul 25 Aprile: "Tutti fuori dei balconi" - Terzo Binario News

L’ANPI di Fiumicino, Sezione Lidia De Angelis- Salvo D’Acquisto, invita i cittadini del territorio di Fiumicino a festeggiare il 75esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Nel rispetto del lockdown, imposto dall’emergenza Coronavirus, il gruppo lancia per l’occasione del 25 aprile 2020 l’iniziativa-flashmob #BellaCiaoinOgniCasa. L’indicazione è di esporre cartelli, tricolori, fazzoletti, manifesti con simboli antifascisti alle finestre e fuori dai balconi e di cantare e far risuonare Bella Ciao in ogni angolo del territorio a partire dalle ore 15.00. La sezione locale si associa così alla mobilitazione delle oltre sessanta sezioni romane e alle tante iniziative messe in campo a livello nazionale.

“Lo scorso anno la sezione ANPI di Fiumicino “Lidia De Angelis – Salvo D’acquisto” – dichiara il presidente locale Fabio Campolongo – fece una grande giornata di Celebrazione della Memoria con tante e tanti amici e artisti che intrattennero le famiglie con canti, balli, letture e interventi per la Festa della Resistenza realizzata ad appena un mese dalla nascita della sezione. Quello che sta succedendo oggi nel mondo ci chiama comunque a raccolta per creare una piazza virtuale dove stare insieme e convocare tutti a una nuova Resistenza e Rinascita.

Ci sono virus che possono essere battuti con gli anticorpi della democrazia, con la partecipazione attiva, con il nostro non stare indifferenti rispetto alle ingiustizie e alle diseguaglianze. I nostri anticorpi combattono coloro che seminano odio e vorrebbero silenziare le voci libere. Per difenderci dal virus della violenza, dell’intolleranza, dei nuovi fascismi e razzismi non servono atti di eroismo ma di gentilezza e piccoli gesti quotidiani di resistenza attiva: a casa, nei nostri quartieri, sul lavoro. Ovunque e insieme con gli altri perché noi tutti insieme siamo gli anticorpi. Il 25 aprile – conclude Campolongo – facciamo sentire in musica, dai balconi, dalle finestre, la forza della Liberazione, della Costituzione, dell’ Unità. In particolare, oggi”.

ANPI FIUMICINO