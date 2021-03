Anpi Civitavecchia sulla delegata no vax: "Va cacciata perché viola la cultura antifascista della città" - Terzo Binario News

“Interveniamo sulla faccenda della recente nomina della delegata del Sindaco alla mensa scolastiche non per la scelta della persona chiaramente no vax, cosa di per sé molto grave quando in tutto il paese, e nel resto del mondo, si combatte un’epidemia che ci attanaglia da un anno e oltre ma per le esternazioni della stessa sui social dalle quali si evincono le sue posizioni che si richiamano alle più becere e antistoriche retoriche fasciste.

La delegata si dichiara orgogliosamente avanguardista, e l’iconografia delle foto che posta sul suo profilo inequivocabile, e refrattaria a qualunque critica.

Ci domandiamo se tale scelta, per chi l’ha compiuta, consista in un infortunio e allora è inevitabile una pronta revoca dell’incarico; altrimenti, qualora ciò non dovesse accadere, ci troveremmo di fronte ad una prevaricazione ed una rottura delle tradizioni e della cultura democratica ed antifascista della città.

Civitavecchia dal dopoguerra ad oggi ha vissuto situazioni politiche ed amministrative di diverso segno; nonostante ciò non si è mai assistito a deroghe o compiacenze verso chi sbeffeggia la democrazia e i valori connettivi cui ci richiama la Costituzione. Auspichiamo che ciò non accada né ora né mai”.

Il Comitato Direttivo Anpi Civitavecchia