Anpi Civitavecchia: "Partita la petizione per la Segre cittadina onoraria" - Terzo Binario News

L’Anpi di Civitavecchia nel quadro delle iniziative atte a sostenere il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre ha iniziato la raccolta di firme da inviare alla presidenza del Consiglio Comunale e al Sindaco.

Contro ogni forma di intolleranza, di odio, di razzismo la proposta contiene un messaggio di solidarietà e di democrazia. Infatti la senatrice Segre, vittima in un passato di discriminazione razziale per le infami leggi laziali del regime mussoliniano e successivamente deportata nei campi di sterminio nazisti rappresenta un riferimento per la nostra città insignita di medaglia d’oro al merito civile e medaglia d’argento al valor militare per le attività nella lotta partigiane

L’Anpi invita tutti i cittadini a sottoscrivere tale proposta e comunica che domani, sabato 8 c.m. la raccolta delle firme si effettuerà nei seguenti luoghi:

Piazza Regina Margherita – angolo via Risorgimento. Dalle ore 10 alle ore 12

2)Piazza Guglielmotti ( piazzale del Pincio) dalle ore 10 alle ore 12.

La settimana prossima verranno prese ulteriori iniziative che saranno tempestivamente comunicate.

La presidenza Anpi