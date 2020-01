Anpi Civitavecchia in visita al Cesiva - Terzo Binario News

Il giorno 21 una delegazione ANPI si è recata in visita presso il Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito. La delegazione, guidata dalla presidenza dell’Associazione, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di cittadini oltre che di consiglieri Regionali e Comunali. Dopo essere stati ricevuti dal Capo di Stato Maggiore del Centro, Colonnello Salvatore Daniele Patanè, i partecipanti hanno potuto visitare la Biblioteca,il Museo Storico e le Cisterne Romane.

In particolare, la Biblioteca con i suoi volumi, riviste, giornali e pubblicazioni varie, è stata oggetto della massima attenzione da parte di tutti i partecipanti, i quali sono stati così resi edotti dell’enorme valore storico e culturale custodito al suo interno.

La presidenza ANPI di Civitavecchia ringrazia le autorità militari per la loro disponibilità e il loro impegno nell’esporre, con competenza e professionalità, le peculiarità e le caratteristiche dei luoghi visitati.In particolare, ringrazia il Comandante del CentroGen. Div. Minghetti per aver disposto una eccellente accoglienza e si impegna, per il futuro, a produrre altre iniziative per rendere la struttura militare del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito sempre più punto di riferimento della città e del suo comprensorio.

La presidenza Anpi